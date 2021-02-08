В Думу внесли законопроект об учреждении Дня открытия Антарктиды 28 января

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект об учреждении новой памятной даты 28 января - Дня открытия Антарктиды российской экспедицией. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

Документом предлагается дополнить федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" новым абзацем, который относит к памятным датам 28 января - "День открытия Антарктиды российской военно-морской экспедицией под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева (1820 год)".

Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева началась 4 июля 1819 года, когда шлюпы "Мирный" и "Восток" вышли из Кронштадта. Участники кругосветного путешествия пробыли в плавании 751 день, было пройдено более 92 тыс. км.

Авторы инициативы отмечают, что географическое открытие материка русскими военными моряками "по праву составляет славу и гордость России, является образцом дружбы, взаимовыручки, толерантности". Экспедиция также обнаружила 29 новых островов, собрала богатые этнографические, зоологические и ботанические коллекции. "Подвиг участников Первой русской антарктической экспедиции 1819-1821 годов сравним с подвигами наших соотечественников в XX веке: Юрия Гагарина - первого из землян, поднявшегося в космическое пространство, и Алексея Леонова - первого человека, шагнувшего в космос", - считают депутаты заксобрания.

В 2020 году в России отмечалось 200-летие со дня открытия Южного полярного материка русскими мореплавателями. "В связи с этим обращаемся к депутатам Государственной думы ФС РФ с предложением поддержать настоящую законодательную инициативу", - говорится в сопроводительных материалах.