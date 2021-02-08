УФАС возбудило два дела после повышения цен на проезд в транспорте в Пензе

ПЕНЗА, 8 февраля. /ТАСС/. Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства после повышения стоимости проезда в общественном транспорте в ноябре 2020 года в Пензе, сообщается в понедельник на сайте антимонопольного ведомства.

"Пензенским УФАС России издан приказ о возбуждении дела... о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ООО "Меркурий", ООО "Корпорация Дилижанс" и ООО "Транспортная компания "Дилижанс" п. 1 ч. 1 ст. 10 федерального закона "О защите конкуренции" ("Установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара")", - отмечается в сообщении.

Второе дело по статье о нарушении порядка ценообразования возбуждено в отношении пяти компаний: "Меркурий", "Меркурий-авто-6", "Компания Дилижанс", "Транспортная компания "Дилижанс" и "Автокомбинат".

В ведомстве отметили, что с октября 2020 года эти компании находятся под контролем одного юридического лица - управляющей организации. Они занимают более 50% на рынке транспортных перевозок в Пензе.

С 14 ноября перевозчики в Пензе на 15% повысили стоимость проезда на маршрутах, тарифы на которые не регулируются мэрией города. В автобусах большого класса стоимость проезда увеличилась с 23 до 27 рублей, в автобусах малого класса - с 27 до 32 рублей. Перевозчики мотивировали это повышением зарплаты для сотрудников, а также удорожанием горюче-смазочных материалов и запчастей.