Калининградские власти призвали жителей сообщать о бездомных на улицах во время холодов

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области призвали жителей сообщать о людях без определенного места жительства, оказавшихся на улице в период холодов. Для сообщений о замерзающих на улицах бездомных открыта круглосуточная горячая телефонная линия, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Министерство социальной политики обращается к жителям города Калининграда и области с просьбой проявить участие к тем людям, кто в силу обстоятельств фактически живет на улице <...> Открыта горячая линия - круглосуточные телефоны для приема сообщений о замерзающих на улице бездомных людях", - говорится в сообщении.

В области фиксируется морозная погода, в ночные часы температура опускается ниже 10 градусов. В частности, по данным Главного управления МЧС, в регионе в ночь на 8 февраля она составляла от 8 до 13 градусов мороза, а днем - от минус 6 до минус 11 градусов.

Областной Центр социальной адаптации готов предоставить нуждающимся ночлег в своих филиалах в Калининграде и городе Советске на востоке области. В них развернуты почти 140 койко-мест. В Центре социальной адаптации можно переночевать, помыться, переодеться в чистую теплую одежду, получить продуктовый набор. Специалисты помогут в восстановлении документов, окажут содействие в трудоустройстве, в назначении, перерасчете, выплате пенсии, установлению группы инвалидности, направлению в дом-интернат при утрате способности к самообслуживанию в результате инвалидности, направлению в медицинские учреждения. Здесь также можно получить психологическую поддержку, отметили в пресс-службе.

Кроме того, организована работа мобильной бригады по выявлению и оказанию помощи бездомным. Помимо рейдов в плановом порядке, проводятся оперативные выезды по сигналам от граждан и организаций. В совместных рейдах участвуют представители служб социальной защиты населения и общественных организаций. Общественная организация "Сила людей" раздает бездомным горячее питание в Калининграде.