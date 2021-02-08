В Самарскую область поступило более 20 тыс. доз вакцины от коронавируса

САМАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Самарская область получила более 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции "Гам-ковид-вак", сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства. На сегодня от инфекции привились более 43 тыс. жителей.

"На уполномоченный государственный склад поступила очередная партия вакцины "Гам-ковид-вак" для профилактики новой коронавирусной инфекции - 20 160 доз. Уже завтра вакцина будет доставлена в медицинские организации Самарской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

С учетом этой партии всего в регион поступило более 70 тыс. доз вакцины. Общее число привитых самарцев превысило 43 тыс. человек, вторую дозу вакцины получили более 6,5 тыс. пациентов. В Самарской области вакцина распределяется среди 137 пунктов в больницах и на предприятиях.

По данным регионального оперативного штаба, на 8 февраля в Самарской области выявлено 42 710 случаев коронавируса, за сутки было зафиксировано 300 заболевших. Медики вылечили 41 627 человек, еще 843 человека умерли.