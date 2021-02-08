В Бурятии штраф за самовыгул собак увеличили в 10 раз

УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /ТАСС/. Штраф за самовыгул и нарушение правил регистрации домашних животных в Бурятии вырос для владельцев питомцев в 10 раз после нескольких случаев нападения собак на людей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

"В Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон "Об административных правонарушениях". Увеличились суммы штрафов за нарушение правил выгула, порядка регистрации домашних животных и допущение нападения животных (как домашних, так и из приюта) на человека", - сообщили в мэрии.

Ранее административные штрафы за нарушение правил выгула домашних животных и за отсутствие регистрации питомцев для граждан составляли от 500 до 1 тыс. рублей. Сейчас - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц размеры административных штрафов за нарушение республиканского закона сейчас составляют от 10 тыс. до 100 тыс. рублей.

В конце декабря 2020 года в столице Бурятии пострадала 20-летняя девушка: в микрорайоне Забайкальский на нее напали несколько собак, сейчас пострадавшая лечится в Москве. В тот же день в том же микрорайоне собаки покусали 11-летнего мальчика, он также проходит лечение в столице, следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Халатность".

13 января на улице Ключевской в Улан-Удэ свора собак напала на 18-летнюю девушку, она была госпитализирована. 22 января собака напала на двух мальчиков 11 и 12 лет в Улан-Удэ, один из школьников был серьезно травмирован. 26 января па больницу попала девятилетняя девочка - на нее собаки набросились в микрорайоне Забайкальский.