Мишустин ознакомился с разработками учеников центра для одаренных детей "Полярис-Адыгея"

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник в ходе рабочей поездки посетил региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея". Глава правительства осмотрел лаборатории спортивных наук, математики, биохакинга, компьютерного моделирования, виртуальной и дополненной реальности. Он обратился к школьникам, которые совершенствуют свои знания в центре.

"Поздравляю с Днем российской науки. У вас совершенно замечательная школа. Честно говоря, у меня возникло желание еще здесь поучиться чему-нибудь", - сказал он ребятам, пожелав хорошо закончить школу и поступить в самые лучшие вузы.

Специально для главы правительства руководитель центра "Солярис-Адыгея" Роман Чумаков провел небольшую экскурсию. В частности, в лаборатории спортивной науки премьеру показали возможности тренировки на самом совершенном в мире симуляторе езды на велосипеде WattBike, который позволяет контролировать более 40 параметров. Уникальность велоэргометра заключается в применении двух контуров создания сопротивления: воздушного и магнитного. Системы обеспечивают разное восприятие нагрузки в зависимости от требований велосипедиста.

Заведующий лабораторий Анатолий Заболотний показал, как устроены тренажеры. "Мы занимаемся изучением двигательной функции в процессе реализации спортивных локомоций, и для этого у нас есть один из самых совершенных в мире стимуляторов езды на велосипеде", - рассказал он. Мишустин с интересом рассмотрел, как устроен такой "велосипед". По команде заведующего лабораторией дети покрутили педали как новички в велоспорте, а затем как профессионалы. Разницу тут же продемонстрировал специальный монитор.

По словам ученого, такой тренажер оснащен системой анализа движения, которая с помощью цифровых технологий создает 3D модель движения человека со всеми кинематическими характеристиками. "По ним можно строить тренировки", - уточнил Заболотний, показав, как на графике выглядит идеальное движение коленного сустава и движение с нарушением ритма. Таким образом, по его словам, можно увидеть, в каком направлении необходимо вести спортивное совершенствование. "На самом деле это тот самый интернет вещей, о котором мы все говорим", - прокомментировал Мишустин.

Лаборатория биохакинга

В лаборатории биохакинга главе правительства показали, какие вопросы в сфере генетики изучают школьники. В частности, руководитель лаборатории Аминет Тузуг рассказала, что иммунная система играет определяющую роль в развитии атеросклероза. "Поэтому мы ищем клетки, мы ищем медиаторы иммунной системы, которые не просто вовлечены в патогенез атеросклероза, но могут быть использованы в качестве решения для таргетной терапии", - отметила она.

Премьер продемонстрировал, что неплохо знаком с темой о здоровом и нездоровом уровне холестерина, коротко обсудив с профессором различные биологические параметры.

Один из учеников Михаил Пчелинцев рассказал председателю правительства о проекте, который он реализует в центре. "Мой проект был связан с изучением систем единичных нуклеотидных замен в толл-подобных рецепторах, которые ответственны за распознавание РНК-молекулы коронавируса, то есть целями моего проекта было понять, что это за полиморфизмы, типировать их, изучить и сделать выводы, могут ли они приводить к неправильной работе толл-подобных рецепторов", - сказал школьник. По его словам, он пришел к выводу, что жители Юго-Восточной Азии имеют предрасположенность к COVID-19, так как полиморфизмы, ответственные за нарушение работы толл-подобных рецепторов, у них есть. "Здорово, что вы занимаетесь так глубоко", - похвалил Мишустин. Он добавил, что такие исследования помогут сделать новые препараты, и на ранних стадиях распознавать заболевание.

Математический класс

В классе математики премьеру показали фокус с многогранником, рассказали, почему круглые люки на дорогах не проваливаются, а также перечислили возможности для того, чтобы заинтересовать ребят математикой.

Один из учащихся спросил у Мишустина, что в будущем будут делать для поддержки и развития школьной науки. "Ну, во-первых, уже предпринимается очень многое. Не просто школьную науку поддерживаем, мы ее активно поддерживаем", - сказал глава кабмина, заметив, что математика как наука в этом смысле имеет приоритет, так как дает огромные возможности. Он пригласил задававшего вопрос ученика на конгресс математиков.

В лаборатории Мишустину рассказали о проекте моделирования виртуального города и показали анимационные произведения воспитанников центра в технике ручной перекладки. Дети создают мультфильмы на родном языке, популяризируя его.

В завершении экскурсии главе российского правительства подарили фирменную толстовку центра, после чего Мишустин сфотографировался на память с учениками.