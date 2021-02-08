В Кабардино-Балкарии размер стипендий аспирантов увеличили в четыре раза

НАЛЬЧИК, 8 февраля. /ТАСС/. Стипендии аспирантов в Кабардино-Балкарии (КБР) увеличили в четыре раза с начала 2021 года - до 10 тыс. рублей. Об этом заявил в понедельник глава региона Казбек Коков во время встречи с молодыми учеными республики.

"Проводится определенная работа по поддержке и стимулированию молодых ученых у нас в республике. Учреждена республиканская премия в области науки и инноваций, Государственная премия Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники. с 1 января 2021 года мы повысили стипендии для аспирантов до 10 тыс. рублей, мы понимаем что это не так существенно, но по сравнению с тем что было это больше в четыре раза", - сказал Коков.

8 февраля, в День Российской науки глава КБР Казбек Коков встретился с молодыми учеными, работающими в вузах и научных центрах региона. В ходе диалога молодые люди высказали свое видение развития науки в регионе, поинтересовались о возможном применении своих знаний, разработок и открытий во благо республики. Затронули вопросы поддержки молодежи в части обустройства их быта, обеспечения жильем и внедрения региональных программ для поддержки молодых ученых. Коков выразил готовность рассмотреть все варианты поддержки молодых ученых республики.

Как пояснил ТАСС и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов, глава республики на постоянной основе встречается с детьми и молодежью, интересуется их достижениями и предлагает новые меры поддержки.

"В 2021 году в КБР учреждено пять новых премий в области науки и инноваций для молодых ученых, по 100 тыс. рублей каждая. Сегодня начинается конкурс, в нем могут участвовать авторские коллективы и исследовательские проекты, я уверен, что будет серьезная конкуренция, это первый такой конкурс в регионе", - отметил он, добавив, что значимо увеличилась также и стипендия студентов.

Университет для повышения уровня образования управленческих кадров

Коков также сообщил, что в республике создается университет для повышения квалификации управленческих кадров. Вуз также будет работать над совершенствованием уровня образования людей, работающих во многих отраслях экономики.

"Работу в поддержку молодых ребят в кадровых вопросах будем продолжать, есть интересные наработки не только в проведении кадровых конкурсов, но и повышения уровня образования, это семинары и различные конференции. Сейчас работаем над созданием, как мы его называем "Корпоративного университета 07", который бы обобщал все вопросы, связанные с кадровыми лифтами, повышением уровня образования, повышения квалификации по всем направлениям, особенно по управленческим компетенциям. У "Новой высоты" (кадровый конкурс) будущее есть, кто то говорит, что не на максимум использовали результаты, но конкурс нам дал очень много, есть ребята которые пришли в органы управления, пошли в бизнес, и все эти ребята включены в кадровый резерв", - сказал глава республики.

8 февраля, в День Российской науки глава КБР Казбек Коков встретился с молодыми учеными, работающими в вузах и научных центрах региона. В ходе диалога молодые люди высказали свое видение развития науки в регионе, поинтересовались возможностями применения своих знаний, разработок и открытий в республике. Затронули вопросы поддержки молодежи в части обустройства их быта, обеспечения жильем и внедрения региональных программ для поддержки молодых ученых. Коков выразил готовность рассмотреть все варианты поддержки молодых ученых республики.

Первый кадровый конкурс "Новая высота" в Кабардино-Балкарии состоялся в 2018 году и проводился администрацией главы республики при поддержке АНО "Россия - страна возможностей". В нем приняли участие более 10 тыс. человек, из которых прошли в финал лишь 119, победителями были признаны 50 из них, средний возраст которых достигал 35 лет. Региональные конкурсы по формированию кадрового резерва проходят во многих российских регионах. Одним из самых масштабных стал кадровый конкурс "Мой Дагестан", на участие в котором в общей сложности поступило более 6 тыс. заявок из всех регионов страны. В России также реализуется программа кадрового управленческого резерва и всероссийский конкурс "Лидеры России", стартовавшие в 2017 году как часть новой системы социальных лифтов.