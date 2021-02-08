Коронавирус стал основной причиной смерти 31 550 человек в декабре 2020 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Число летальных исходов, основной причиной которых стал коронавирус, составило 31 550 в декабре 2020 года. При этом в 25 980 случаях инфекция была подтверждена, а в 5 570 она предполагается, говорится в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в понедельник.

Отмечается, что в 2 065 случаях вирус не был основной причиной смерти, но оказал существенное на нее влияние, а в 10 820 - подтвержденный ковид не повлиял на летальный исход.

По данным оперативного штаба, в декабре из-за коронавируса умер 17 091 человек.

Уровень летальности

Летальность коронавирусной инфекции в России к началу января 2021 года в зависимости от методики подсчета составила от 3,3% до 5,1%, следует из подсчетов ТАСС.

К началу декабря она составляла 3%, если учитывать только случаи, когда ковид стал основной причиной смерти (в том числе предполагаемые), или до 5%, если считать всех умерших с положительным тестом на коронавирус, даже если он никак не повлиял на летальный исход.

Исходя из данных оперативного штаба, к началу января показатель составлял около 1,8%. Это связано с тем, что штаб оперирует только первичной статистикой и учитывает лишь те случаи, когда коронавирус в качестве причины смерти удалось оперативно подтвердить.