Коронавирус стал основной причиной 5 251 смерти в Москве в декабре

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Число летальных исходов, основной причиной которых стал коронавирус, составило в Москве в декабре 2020 года 5 251, следует из опубликованных в понедельник данных Росстата.

В частности, в 4 409 случаях коронавирус был подтвержден в качестве главной причины летального исхода, еще в 842 это предполагается, но требуются дополнительные медицинские исследования.

По данным Росстата, в 37 случаях COVID-19 не являлся основной причиной, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Однако в 603 случаях инфекция не была основной причиной смерти и не оказала влияния на развитие смертельных осложнений.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 945 452 случая заражения, из них 1 728 за последние сутки. Выздоровел 851 171 человек, умерли 13 958.