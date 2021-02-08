Россия надеется, что сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в июне

"Сейчас Россия является членом Комитета всемирного наследия, но сессия этого комитета, которая должна была пройти в прошлом году, не состоялась из-за пандемии. Мы надеемся, что санитарные условия позволят провести ее, как планировалось в прошлом году, в Китае - в июне этого года", - сказал он, выступая на торжественной церемонии открытия X юбилейной сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России в формате онлайн.

Кузнецов подчеркнул, что для обсуждения накопилось множество вопросов, связанных не только с пандемией. "В частности, нас очень беспокоит вопрос памятников всемирного наследия в Сирии, которые пострадали от рук террористов во время боевых действий на территории этой страны. Но и многие другие вопросы. Сейчас ЮНЕСКО работает над тем, как обеспечить сохранность религиозного, исторического, культурного наследия в зоне Нагорного Карабаха. Так что эти вопросы постоянно находятся в центре внимания, даже несмотря на то, что возможности для их обсуждения за время пандемии резко сократились", - добавил он.

Сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО должна была пройти 29 июня - 9 июля 2020 года.