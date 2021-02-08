Захарова: посольства РФ прорабатывают вопрос, какой вакциной будут прививаться дипломаты

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Посольства России за рубежом прорабатывают со странами пребывания и российскими ведомствами вопрос, как оптимально организовать вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников.

Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, будут ли дипломаты за рубежом прививаться российской вакциной.

"Все построено только по принципу добровольности, каждый человек будет принимать решения, исходя из собственных представлений, желаний, рекомендаций врачей. Каждое посольство прорабатывает со страной пребывания и с российскими ведомствами вопрос, как оптимально сформировать работу на этом направлении", - сказала Захарова.