Захарова: Боррелю стоит дать оценку фейкам Навального о "Спутнике V"

Дипломат напомнила, что Боррель с самого начала призывал бороться с "инфодемией", а европейские политики часто обвиняли Россию в распространении лживой информации о борьбе с пандемией и вакцинах. Однако, как указала Захарова, фейки из уст Навального, судьбой которого в Брюсселе озабочены, не вызывают такого же осуждения. "Почему же господин Боррель и вся его делегация и соратники не осуждают Навального за то, что он был первым, кто распространял ложь о вакцине и о ситуации с борьбой с пандемией? Это же просто парадокс", - подчеркнула она.

По ее словам, игнорирование дезинформации становится соучастием в ее распространении. "Если вы знаете, что есть ложь, человека, который распространяет эту ложь, тут уже даже доказательств не надо, осудите его, скажите, что он как минимум неправ. Ведь статьи пишут, заявления принимают с требованием к неким российским непонятным структурам и информационным источникам прекратить распространение неверной информации о вакцинах, а это прямое вранье почему-то не видят", - добавила Захарова.