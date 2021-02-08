Эксперт: смертность от туберкулеза в России с 2000 года снизилась более чем в три раза

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Смертность от туберкулеза в России с 2000 года снизилась более чем в три раза, заболеваемость - в 2,5 раза. Об этом в понедельник сообщил заместитель директора по организационно-методической работе Научного медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, кандидат медицинских наук Вадим Тестов.

"Мы имеем ежегодно значительное снижение числа заболевших туберкулезом и снижение смертности от туберкулеза. Практически, когда мы сравниваем заболеваемость и смертность от туберкулеза с максимальных значений начала 2000-х, сейчас у нас <...> в два с половиной раза снизилась заболеваемость, и более чем в три раза смертность от туберкулеза", - сказал он на международной конференции "Будущее и пандемия. Вызовы нового десятилетия".

Согласно представленному Тестовому докладу, смертность от этого заболевания в 2000 году составляла 20,4 случая на 100 тыс. человек населения, заболеваемость - 90,7 случая соответственно. По данным за 2019 год, такие показатели составили 5,2 и 41,2 соответственно.