В Тульской области продлили обязательную самоизоляцию для пожилых людей до 25 февраля

ТУЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в понедельник внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, продлив с 11 до 25 февраля обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет и запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Для защиты здоровья граждан, снижения рисков распространения коронавируса до 25 февраля продлен установленный ранее запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий. Также на две недели продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет, кроме тех, у кого прошло 14 дней после второго этапа вакцинации и имеется сертификат о ее прохождении", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Действие режима обязательной самоизоляции ранее было установлено на период с 29 января по 11 февраля. В пресс-службе отметили, что с 8 февраля при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований могут возобновить работу бильярдные и боулинг-клубы, за исключением проведения развлекательных мероприятий. "С 02:00 до 07:00 их деятельность по-прежнему запрещена", - добавили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности был введен в Тульской области 16 марта. Среди действующих профилактических мер - масочный режим в общественных местах, в транспорте, перевод на дистанционный режим не менее 30% сотрудников предприятий и организаций. Допустимая наполняемость помещений в кинотеатрах, на культурных и зрелищных мероприятиях - выставках, концертах, спектаклях, а также на спортивных мероприятиях, не должна превышать 50%.

По данным на 8 февраля, в Тульской области с начала пандемии выявлены 30 253 случая заражения коронавирусом, в том числе 162 - за последние сутки, 27 562 человека выздоровели, 1 085 пациентов умерли.