В Вифлееме группа журналистов привилась от коронавируса вакциной "Спутник V"

ТАСС, 8 февраля. Группа журналистов в палестинском Вифлееме привилась от нового коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщило в понедельник палестинское агентство Maan .

Отмечается, что прививку сделали "некоторые сотрудники агентства, чтобы побудить палестинцев пройти вакцинацию".

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе неоднократно заявлял о намерении палестинских властей начать массовую вакцинацию в середине февраля. Согласно планам палестинского Минздрава, первыми привиться смогут медработники, затем представители наиболее уязвимых групп населения, следом за ними журналисты и представители профессий, предполагающих частое общение с людьми, после чего вакцинация будет доступна всем палестинцам.

11 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о регистрации Министерством здравоохранения Государства Палестина российской вакцины "Спутник V". Как сообщалось, регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. По данным РФПИ, поставки препарата "Спутник V" в Палестину "намечены на первый квартал этого года".

Согласно данным палестинского Минздрава, за весь период с начала пандемии в Палестине выявлено 183 977 случаев заражения коронавирусом, 172 560 пациентов поправились, зафиксировано 2 079 летальных исходов.