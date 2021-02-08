Самоизоляцию для людей старшего возраста продлили в Оренбуржье до 22 февраля

ОРЕНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской Денис Паслер области внес в понедельник изменения в указ о мерах по противодействию распространению в регионе новой коронавирусной инфекции, продлив режим самоизоляции для людей старшего возраста до 22 февраля. Также отменены ограничения по времени на работу кафе и ресторанов, сообщил глава региона в Instagram.

"Для людей возраста 65+ режим самоизоляции продлен <…> Для сферы общественного питания сняты все ограничения по графику работу. Запрет сохранили пока только на работу ночных клубов, кальянных, проведение банкетов, а также на продажу напитков на розлив", - сказано в сообщении.

Согласно указу, лицам старше 65 лет необходимо обеспечить самоизоляцию по месту жительства по 22 февраля 2021 года. А запрет на работу ночных клубов, кальянных, проведение банкетов, а также на продажу напитков на розлив действует по 24 февраля 2021 года.

Губернатор отметил, что в Оренбуржье сняли региональные ограничения по заполняемости залов и стадионов на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. При этом продолжают действовать требования Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции, использовании масок и перчаток, наличии антисептиков. На этих же условиях разрешены массовые мероприятия.

В Оренбургской области, по данным регионального оперативного штаба, официально зарегистрировано 35 303 случая коронавирусной инфекции, в том числе 146 - за прошедшие сутки. Выздоровел 31 551 человек, умерли 512 пациентов. В стационарах находятся 811 человек с диагнозом COVID, уточняется в ежедневном отчете оперштаба.

По данным региональных властей, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Оренбуржье стабилизировалась: в пик пандемии осенью 2020 года в области выявляли от 180 до 190 случаев ежедневно, в начале февраля - менее 160. Прививку от коронавируса сделали более 23 тыс. человек. В воскресенье, по данным правительства области, регион получил еще одну партию вакцины в количестве 30 тыс. доз.