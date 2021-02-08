В Саратове депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко оштрафовали после участия в митинге

САРАТОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Суд оштрафовал депутата Саратовской областной думы на 20 тыс. рублей после участия в несанкционированном митинге 31 января, сообщили во Фрунзенском районном суде Саратова.

Ранее депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин сообщил о задержании в Саратове сотрудниками полиции депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. В ГУ МВД области пояснили, что в отношении него составлен протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")". Бондаренко добавил ТАСС, что действительно был на несанкционированном митинге, однако "находился там как депутат с целью не допустить перегибов и провокаций".

"Бондаренко, несмотря на требования сотрудников ОВД разойтись, принимал участие в несогласованном публичном мероприятии. Он признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.2 КоАП, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что постановление может быть обжаловано в течение 10 суток.