Летальность от COVID-19 в Москве составила в декабре от 2,6% до 2,9%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Летальность новой коронавирусной инфекции составила в Москве в декабре от 2,6% до 2,9%. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Летальность от коронавируса в Москве за декабрь составляет: 2,6%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 2,9%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в декабре в Москве зарегистрировано 16 546 смертей. Превышение смертности по отношению к прошлому декабрю составляет 5 988 случаев. От коронавируса как основной причины смерти в декабре умерли 5 251 человек.

"640 человек в декабре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. Ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 37 случаях", - добавляется в материале.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 945 452 случая заражения, из них 1 728 за последние сутки. Выздоровел 851 171 человек, умерли 13 958.

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