Вакцинация от коронавируса в Петербурге будет организована на территории торговых центров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге планируется организовать в торговых центрах. Как сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России" в понедельник, эта практика будет опробована в ближайшие дни.

"Интерес к вакцинации в нашем городе растет. Мы продолжаем открывать новые прививочные пункты. В самое ближайшее время увеличим их количество до 120 <...> На следующем этапе начнем привлекать к процессу частные медицинские компании. В ближайшее время стартует пилотный проект по вакцинированию в одном из торговых центров", - сказал Беглов. Он подчеркнул, что все прививки независимо от места вакцинации будут бесплатными.

Губернатор сообщил, что всего с середины декабря в Петербург поступило более 213 тыс. доз вакцины "Спутник V". Каждые 10 дней удваивается число сделанных прививок.

По данным межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге COVID-19, в городе вакцинировались от новой коронавирусной инфекции свыше 102 тыс. человек, из них более 20 тыс. полностью закончили цикл вакцинации.