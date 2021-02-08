В Мурманской области в загсах возобновят брачные церемонии с участием гостей

МУРМАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Брачные церемонии во всех учреждениях ЗАГС Мурманской области с 9 февраля разрешено проводить с участием друзей и родственников молодоженов. Об этом в понедельник сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"С 9 февраля все учреждения ЗАГС Мурманской области начнут проводить брачные церемонии в присутствии друзей и родственников молодых. Конкретное количество гостей определят для каждого загса индивидуально, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования", - сказано в сообщении.

Ранее в Мурманской области ограничения действовали в отдельных загсах, в том числе и в Мурманске. "Граждане обратились к губернатору Мурманской области Андрею Чибису в социальных сетях с просьбой пересмотреть правила. По поручению губернатора мы разобрались в этом вопросе детально. Привлекли муниципалитеты. Коллегиально мы приняли решение снять существовавшие ограничения", - цитируют в сообщении первого заместителя губернатора Мурманской области Оксану Демченко.

В оперативном штабе отметили, что для полной отмены ограничений в регионе пока нет условий, число гостей на свадебном банкете, а также на юбилеях и других праздниках, если они празднуются в кафе и ресторанах, не должно превышать 10 человек за столиком. Из введенных ранее в регионе ограничений сохраняется обязательный масочный режим, дезинфекция общественных помещений, для жителей в возрасте старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 18 февраля.

По данным оперативного штаба, на утро понедельника в Мурманской области выявлено 143 новых случая COVID-19. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 44 372, при этом 42 002 пациента выздоровели, 1 518 человек находятся на лечении, 852 человека умерли.