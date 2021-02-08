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Пандемия COVID-19

Американский конгрессмен Рон Райт умер от последствий заражения коронавирусом

Ему было 67 лет

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Рон Райт (республиканец от штата Техас) умер на 68-м году жизни. Об этом сообщает в понедельник газета The Hill.

"Конгрессмен Рон Райт <...> скончался 7 февраля 2021 года в возрасте 67 лет", - приводит издание заявление представителей законодателя.

Как уточняет The Hill, в конце января у Райта был выявлен коронавирус. По сведениям издания, это первый случай смерти действующего члена американского Конгресса от последствий заражения коронавирусной инфекцией. В 2019 году у Райта также был диагностирован рак легких.

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СШАПандемия COVID-19
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