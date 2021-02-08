Власти Чехии запретят на год работу ресторанов и отелей за повторные нарушения ограничений

ПРАГА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило в понедельник законопроект, предоставляющий властям возможность прекращать сроком на один год деятельность гостиниц и пансионов, ресторанов и других учреждений общепита за повторные нарушения действующих в республике жестких социальных ограничений, направленных на пресечение распространения коронавируса. Документ в ускоренном порядке должен пройти утверждение в национальном парламенте. Об этом сообщило Чешское телевидение .

В Чехии пандемия пока не идет на спад. Не уменьшается число госпитализированных с коронавирусом, ежедневно фиксируется значительное число новых случаев заражения, распространяется британский штамм вируса. В этой ситуации гостиницам и пансионам разрешено заселять только командировочных, которые предоставят администрации заверенные справки о целях своих поездок. Эти документы затем подлежат контролю местных властей. Ресторанам и другим учреждениям общепита предоставлено лишь право продавать блюда и напитки только навынос через специальные окна выдачи.

В то же время полицией в последние недели были зафиксированы десятки нарушений, когда в залах ресторанов находились посетители, а гостиницы и пансионы заселяли туристов. На виновных накладывались штрафы. Некоторые из них, тем не менее, повторно нарушали предписания.

Кабмин, кроме того, принял решение обратиться в нижнюю палату парламента республики с предложением продлить на 30 дней, до 16 марта, действующий в стране из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который должен завершиться 14 февраля.

В Чехии общее число инфицированных коронавирусом за период эпидемии составило 1 037 405 из 10,71 млн жителей. Умерли 17 333 человека. Больницы республики, для помощи медперсоналу которых привлечены военнослужащие, переведены на экстренный режим работы: проводятся только неотложные операции, приостановлен прием пациентов для плановой госпитализации.

С 5 октября в Чехии восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года. В республике 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 349 696 жителей (2,38%). В стране сохраняется масочный режим и действуют жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. С 30 января въезд иностранцев на чешскую территорию разрешен только в случаях крайней необходимости.