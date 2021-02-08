Снежный циклон осложнил транспортную ситуацию в Германии

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Значительная часть Германии оказалась во власти снежного циклона: осадки, которые не прекращаются уже второй день, серьезно осложнили транспортную ситуацию. Как сообщил в понедельник железнодорожный концерн Deutsche Bahn, отменены десятки поездов, перекрыто множество отрезков железнодорожного полотна.

Наиболее напряженная обстановка в эти дни на западе страны (в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия), а также в центре и на востоке - в Нижней Саксонии, Тюрингии, Саксонии-Анхальт, Бранденбурге. Местами в этих регионах выпало до 50 см снега. Осадки сопровождаются температурой ниже -10 градусов.

Из-за обледеневших взлетно-посадочных полос и сильного снега приостановил работу аэропорт Дортмунда. Перекрыты части автобанов А4 в районе города Гера, а также А7 рядом с Гёттингеном. "Ситуация катастрофическая", - цитирует агентство DPA представителя местной полиции. На некоторых трассах образовались километровые пробки. В Северном Рейне - Вестфалии за последние сутки полиция, пожарная служба и спасатели выезжали на вызовы более 720 раз. В подавляющем большинстве случаев помощь населению требовалась именно из-за непогоды.

Второй день не прекращается снегопад и в Берлине. На дорогах складывается напряженная обстановка: чистить их оперативно не успевают, несмотря на большое число единиц техники на улицах, транспорт едет существенно медленнее допустимого лимита, оперативные службы рекомендуют не пользоваться личными автомобилями. Но при этом снег, который стал редкостью в столице в последние годы, вносит разнообразие в быт уставших от жесткого карантина горожан. Многие семьи с детьми катаются на санках с горок или на коньках на замерзших водоемах.

Как ожидается, снегопад продлится в указанных регионах до вторника. Морозы же в восточной части страны сохранятся до конца недели.