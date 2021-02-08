В Северную Осетию поступило почти 9 тыс. комплектов вакцины "Спутник-V"

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 февраля. /ТАСС/. Почти 9 тыс. комплектов вакцины "Спутник-V" поступило в Северную Осетию, сообщил Минздрав республики.

"Накануне в республику поступило 8 820 комплектов вакцины "Спутник-V". На сегодняшний день в республике было привито 2 369 человек, из них 533 получили второй компонент вакцины", - говорится в сообщении.

Вакцинация проходит в плановом режиме, бесплатно. Запись осуществляется либо через портал "Госуслуги", либо при обращении в поликлинику.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 14 956 человек (+51 за сутки), из них: 14 148 выздоровели, 131 летальный случай; число больных в настоящее время - 677.