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В Северную Осетию поступило почти 9 тыс. комплектов вакцины "Спутник-V"

Прививку сделали 2 369 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 февраля. /ТАСС/. Почти 9 тыс. комплектов вакцины "Спутник-V" поступило в Северную Осетию, сообщил Минздрав республики.

"Накануне в республику поступило 8 820 комплектов вакцины "Спутник-V". На сегодняшний день в республике было привито 2 369 человек, из них 533 получили второй компонент вакцины", - говорится в сообщении.

Вакцинация проходит в плановом режиме, бесплатно. Запись осуществляется либо через портал "Госуслуги", либо при обращении в поликлинику.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 14 956 человек (+51 за сутки), из них: 14 148 выздоровели, 131 летальный случай; число больных в настоящее время - 677.

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РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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