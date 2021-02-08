КПРФ подала заявку на проведение в Москве митинга 23 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. КПРФ подала в столичную мэрию уведомление о проведении 23 февраля традиционного митинга и шествия в честь Дня Советской армии. Об этом сообщил ТАСС первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"[Заявка] подана сегодня. [Запланировано] шествие от Пушкинской и митинг на Театральной в 12:00. Ждем решения", - сказал он.

Как сообщается на официальном сайте КПРФ, партийные демонстрации запланированы в этот день в крупных городах РФ. "Они приурочены к Дню Советской армии и Военно-морского флота, но охватят широкий круг вопросов. Это и защита национальной безопасности, и преодоление экономического кризиса, и принципиально новая социальная политика, и предлагаемая КПРФ альтернативная программа развития страны", - говорится в сообщении.