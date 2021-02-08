"Сириус" намерен проводить открытые лекции для местных жителей на постоянной основе

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ СИРИУС, 8 февраля. /ТАСС/. Научно-технологический университет "Сириус", расположенный на одноименной федеральной территории, намерен проводить открытые лекции для местных жителей на регулярной основе. Об этом в понедельник в ходе фестиваля "Открытый кампус Сириуса", проходящего в рамках Дня российской науки, сообщил ректор Научно-технологического университета "Сириус" Роман Иванов.

Открытые лекции ведущих ученых Университета впервые прошли в конце января. Это формат, при котором слушатели, интересующиеся наукой, могут посетить лекции и задать вопросы экспертам.

"Университет планирует проводить открытый лекторий для жителей федеральной территории на постоянной основе", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о регулярности открытых лекций.

В День российской науки в Научно-технологическом университете "Сириус" прошел второй "Открытый кампус", на нем выступили академик РАН, руководитель направления "Иммунобиология и биомедицина" Сергей Недоспасов, старший научный сотрудник направления "Прикладная когнитивная психология и нейронаука" Максим Лиханов и руководитель направления "Финансовая математика и финансовые технологии" Леонид Меркин.

"Слушателями стали несколько сотен человек. Приходили даже семьями, в том числе со школьниками младших классов", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Сириуса", отметив, что забронировать билет на каждую лекцию можно было отдельно, благодаря чему потоки людей не пересекались и противоэпидемиологические меры были соблюдены.

В ходе фестиваля ученые рассказали о том, как работают вакцины и какие тесты делают для выявления вирусной инфекции, как в движении глаз отражается личность человека и что полезно знать о финансовой математике каждому человеку.

О "Сириусе"

Научно-технологический университет "Сириус" - проект фонда "Талант и успех" для студентов и молодых ученых, задача которого - сформировать непрерывный образовательный и карьерный трек для талантливых школьников, студентов, ученых и специалистов.

С сентября 2021 года в Университете "Сириус" стартуют собственные программы магистратуры и аспирантуры. В 2019 году Университет "Сириус" запустил первые краткосрочные образовательные программы в партнерстве с ведущими российскими компаниями и университетами. В настоящее время университет развивает четыре научно-исследовательских направления: генетику и науки о жизни, когнитивные науки, информационные технологии и искусственный интеллект, математику.

Университет "Сириус" является ключевым звеном инновационной цепочки полного цикла, созданной с использованием объектов олимпийской инфраструктуры. Экосистема "Сириуса" включает уникальный Образовательный центр "Сириус", университетские ультрасовременные лаборатории, инструменты трансфера технологий и внедренческую инфраструктуру. Создаваемые научными сотрудниками Университета прототипы продуктов и технологий в среднесрочной перспективе будут формировать образ российской высокотехнологичной индустрии. По плану развития, в 10-летней перспективе в университетском кампусе будут одновременно учиться, жить и работать около восьми тысяч человек: шесть тысяч студентов, до тысячи научно-педагогических работников и столько же обучающихся на программах дополнительного образования.

О федеральной территории Сириус

В начале февраля 2020 года в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение.

25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории Сириус.