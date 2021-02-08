В Новгородской области вновь разрешили возобновить регистрацию брака в присутствии гостей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Новгородской области вновь разрешили заключать браки в присутствии гостей, торжественную церемонию разрешено проводить в присутствии не более 10 приглашенных, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Разрешить присутствие на государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке не более 10 приглашенным лицам, включая фотографов и видеооператоров. Сейчас допускаются, помимо лиц, вступающих в брак, один фотограф или видеооператор по выбору", - говорится в сообщении.

Регистрация браков была полностью отменена на время пандемии с 1 апреля по 31 мая 2020 года. В конце июля власти разрешили присутствие на регистрации вместе с гостями не более 15 человек. Ужесточение мер вновь произошло 1 ноября 2020 года, когда на регистрацию стали пускать, помимо молодоженов, только приглашенного фотографа.

Также губернатором сняты ограничения по обязательной самоизоляции для граждан старше 60 лет.

По данным регионального оперативного штаба, на 8 февраля суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 122 человека. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе - 25 135. Выздоровели - 23 667 человека, 113 пациентов умерли.