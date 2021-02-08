Умер мурманский краевед и писатель Михаил Орешета

МУРМАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Мурманский краевед, член Союза писателей России, один из организаторов поискового движения в Мурманской области Михаил Орешета умер на 70-м году жизни. Об этом сообщается в понедельник на странице "Группа Михаила Орешеты" в соцсети "ВКонтакте".
"На 70-м году жизни скончался известный мурманский краевед, историк, писатель, публицист, поисковик Михаил Орешета <…> Михаилу Орешете стало плохо на Партизанском острове. На место был вызван самолет МЧС, однако спасти его не смогли", - сказано в сообщении.
Партизанский остров находится в Кольском районе, в годы войны там была база партизанских отрядов. Орешета собирал истории участников партизанского движения, публиковал статьи и книги.
"Тяжелая утрата для Мурманской области. Ушел из жизни Михаил Орешета. Михаил Григорьевич был невероятно сильным и энергичным человеком. Приехав с Украины служить на Северный флот, он влюбился в Заполярье, после службы вернулся на Север и остался здесь. Беззаветно любил Мурманскую область и для многих он стал героем еще при жизни. Почти полвека посвятил возвращению памяти о погибших бойцах Великой Отечественной войны", - написал во "ВКонтакте" губернатор области Андрей Чибис.