Умер мурманский краевед и писатель Михаил Орешета

МУРМАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Мурманский краевед, член Союза писателей России, один из организаторов поискового движения в Мурманской области Михаил Орешета умер на 70-м году жизни. Об этом сообщается в понедельник на странице "Группа Михаила Орешеты" в соцсети "ВКонтакте".

"На 70-м году жизни скончался известный мурманский краевед, историк, писатель, публицист, поисковик Михаил Орешета <…> Михаилу Орешете стало плохо на Партизанском острове. На место был вызван самолет МЧС, однако спасти его не смогли", - сказано в сообщении.