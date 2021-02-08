Дуров рассказал, почему Telegram стал самым скачиваемым приложением в мире в январе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Защита конфиденциальности пользователей позволила Telegram стать самым скачиваемым приложением в мире в январе 2021 года. Об этом в своем официальном канале написал основатель мессенджера Павел Дуров.

"Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением в мире в январе 2021 года. <...> В чем наш секрет? В течение последних 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений", - написал он.

Дуров отметил, что за последние 7,5 лет Telegram неуклонно поднимался в рейтинге популярных приложений. С момента своего запуска в 2013 году пользовательская база Telegram ежегодно росла более чем на 40%.

В начале февраля компания Sensor Tower, занимающейся аналитикой цифровых рынков, опубликовала данные о том, что мессенджер Telegram в январе 2021 года стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире, обогнав TikTok и WhatsApp. Количество скачиваний и установок Telegram достигло отметки 63 миллиона, что почти в четыре раза больше аналогичных показателей в январе 2020 года.