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Слушания по делу экс-пособника нацистов Оберлендера начнутся не ранее 19 марта

В России его обвиняют в причастности к убийству воспитанников детдома в 1942 году

ОТТАВА, 9 февраля. /ТАСС/. Иммиграционный отдел Совета Канады по делам беженцев и иммиграции не ранее 19 марта начнет рассматривать дело о депортации экс-пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России обвиняют в причастности к убийству воспитанников детского дома в 1942 году. Об этом в понедельник корр. ТАСС сообщила представительница ведомства Анна Пэйп.

"Я могу подтвердить, что Федеральный суд Канады издал постановление о приостановке слушаний по этому делу. В результате этого Иммиграционный отдел был вынужден в административном порядке отложить рассмотрение этого дела до 19 марта 2021 года включительно", - сказала она.

По ее словам, новая дата слушаний пока не определена.

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