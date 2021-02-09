В России почти 245 тыс. должников ограничены в водительских правах

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Почти 245 тыс. россиян оказались ограничены в водительских правах за долги. Об этом говорится в статистических материалах Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомился ТАСС.

На 1 января 2021 года постановления о временном ограничении на пользование должниками специальными (водительскими) правами действовали в отношении почти 245 тыс. человек, общая задолженность которых составила 92,6 млрд рублей. За год их стало больше на 3 тыс., а общая сумма долга выросла почти на 7 млн рублей. Большая часть таких ограничений применена к должникам по алиментам - свыше 161 тыс. человек.

Возможность ограничивать специальные (водительские) права должников, в том числе на управление мотоциклами, моторными лодками, катерами, яхтами и самолетами, была введена в России с 15 января 2016 года.