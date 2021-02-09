В нацпарке "Земля леопарда" на юге Приморья на месяц раньше обычного зацвела верба

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Верба зацвела в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье почти на месяц раньше обычного срока из-за необычайно теплой погоды, которая установилась на юге края, сообщила во вторник пресс-служба нацпарка.

"Первые в этом году серебристые сережки цветущих ив - вербу - зафиксировали специалисты национального парка "Земли леопарда". Необычное ботаническое явление обнаружено в начале февраля. Причиной стала кратковременная оттепель - нехарактерно теплая погода установилась на юго-западе Приморского края на несколько дней перед очередным похолоданием", - говорится в сообщении. В пресс-службе "Земли леопарда" ТАСС уточнили, что обычно верба цветет здесь в начале марта.

Специалисты предполагают, что, несмотря на последующие похолодания, ранний запуск процесса цветения деревьям не навредит, и в будущем пока еще серые сережки пожелтеют от пыльцы. Отмечается, что в нацпарке еще держатся морозы, а зимний снег пока покрывает почву.

"Хотя для цветения еще рано, отдельные деревья могут распускаться, принимая оттепель за приход весны. Похожий процесс происходит со знаменитым рододендроном, который иногда цветет в ноябре. Скорее всего, цветущая верба не погибнет: световой день уже увеличился, а суточные температуры будут постепенно повышаться", - сообщила пресс-служба.

Национальный парк "Земля леопарда" находится на юго-западе Приморского края на пощади 369 тыс. га. Свыше 80% его обширной территории покрыты лесами. Более 60 местных видов растений занесены в Красную книгу России. Это единственное в мире место, где в естественной среде обитает популяция дальневосточного леопарда. За леопардами и другими животными на территории парка следят с помощью крупнейшей в России сети фотоловушек.