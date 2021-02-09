Этнодеревню откроют на фестивале "Берингия" на Камчатке

ТАСС, 9 февраля. Этническая деревня, где представят быт северных народов, появится на зимнем фестивале "Берингия", сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

"Здесь будет показан быт коренных народов Севера, организованы фотозоны с оленями, этнические танцы и игры. Будет дегустация оленины, рыбных паштетов. Мы с удовольствием приглашаем гостей на этот праздник. Будет где посидеть и согреться, будет что посмотреть и послушать", - приводятся в сообщении слова одного из подрядчиков Дмитрия Жебровского.

Также в этнодеревне пройдут мастер-классы по пошиву национальных украшений, соревнования по дисциплинам северного многоборья, для гостей фестиваля организуют выставку изделий из костей морских животных.

Эта этническая зона станет одним из главных элементов праздника в честь открытия зимнего фестиваля "Берингия".

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на полуострове с 1990 года. Ежегодно каюры - участники соревнований, проходят более тысячи километров в сложных метеоусловиях по камчатской тундре, а победители получают крупные денежные призы. В 2020 году гонка проходила по маршруту Мильково - Тиличики, ее протяженность составила 1 094 км. В этом году "Берингия - 2021" будет проходить в формате зимнего фестиваля с 21 февраля по 6 марта в несколько блоков - детская гонка "Дюлин", гонка-пролог, основная традиционная гонка на собачьих упряжках со стартом в Эссо и финишем в Оссоре, два больших праздника - "Снежный путь" в Петропавловске-Камчатском и "Елизовский спринт" в городе Елизово.