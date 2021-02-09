Приморский океанариум сообщил о первом рожденном в учреждении северном морском котике

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Приморский океанариум представил первого родившегося в учреждении северного морского котика по кличке Марио. Как сообщает во вторник пресс-служба океанариума, пока щенок питался материнским молоком, его рождение сотрудники научного центра не афишировали.

"Первый родившийся в Приморском океанариуме северный морской котик начал самостоятельную жизнь. Малыш, которого назвали Марио, перешел с материнского молока на рыбу и переехал из карантина в постоянный вольер. А значит, наступило время быть представленным широкой общественности. Малыш родился здоровым, сильным и очень любопытным - уже на десятый день жизни он сам перебрался через ограду и прыгнул в воду вслед за матерью", - говорится в сообщении.

В природе щенки питаются материнским молоком от четырех месяцев до полугода, в этом случае получилось так же. Марио провел рядом с матерью шесть месяцев, прежде чем научился самостоятельно питаться. Сейчас он готов есть практически все, что предложат: белую и красную рыбу, кальмара, гребешка. Специалисты надеются, что и в дальнейшем он будет не привередлив в еде.

"Естественно, сначала было страшно за него, но пары дней мне хватило, чтобы убедиться, что плавает он прекрасно и на сушу выбирается без проблем, то есть поводов для беспокойства нет. Что касается любопытства, то даже свое имя - Марио - малыш получил благодаря этому качеству. Как и герой культовой компьютерной игры, щенок проявляет особый интерес к водопроводным трубам", - приводятся в сообщении слова тренера и наставника Марио Северина Леунова.

Вместе с наставником Марио совершил уже несколько путешествий по океанариуму, познакомился со всеми своими сородичами, моржом Мишей, дельфинами и белухами. Это первый северный морской котик, родившийся в Приморском океанариуме. Его родители Маша и Зин живут в экспозиции "Берингово и Охотское моря". Вместе с Марио в океанариуме теперь шесть морских котиков.

Приморский океанариум создан по поручению президента РФ и быстро стал одним из наиболее популярных туристических мест региона. Океанариум является частью Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.