В Забайкалье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

ЧИТА, 9 февраля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое продлевает режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до 7 марта, сообщила ТАСС во вторник пресс-служба краевого правительства.

"В Забайкалье наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации, заболеваемость снизилась до уровня октября 2020 года, однако все еще остается на высоком уровне. Поэтому правительство региона приняло решение продлить режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше до 7 марта включительно", - уточнили в пресс-службе.

Также продолжает действовать обязательный масочный режим для всех жителей региона и запрет на работу после 23:00 для кафе и ресторанов. По последним данным, в крае всего зарегистрировано 36 043 случая заражения, выписаны 33 843 человека, умерли 668 пациентов.

С начала февраля в регионе начали заготавливать плазму крови для лечения коронавирусной инфекции. Параллельно врачи проводят массовую вакцинацию населения, для этого в Забайкалье открыто 12 центров.