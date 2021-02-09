В МВД заявили, что арестованным участникам митингов передали всю гумпомощь от ОНК

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вся гуманитарная помощь, переданная по линии Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) арестованным участникам митингов, поступила для них в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Ранее в интернете появилась информация о том, что гуманитарная помощь по линии ОНК для арестованных участников незаконных митингов, которые содержатся в ЦВСИГ, им не поступила и была похищена. "ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Вся помощь, поступившая от ОНК, передана указанной категории лиц", - сообщили в полиции.

"Административные арестанты обеспечены всем необходимым в соответствии с законодательством. Однако некоторые члены Совета по правам человека при президенте РФ публикуют необоснованную недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел, тем самым становясь участниками спланированной информационной атаки на органы государственной власти России", - считают в полиции.

Накануне член СПЧ, журналист Екатерина Винокурова в соцсетях и Telegram-канале написала, что "огромная часть переданной через ОНК гуманитарной помощи исчезла".