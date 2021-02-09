Онлайн-форум и образовательные курсы для самозанятых пройдут в Москве в феврале

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы проведут в феврале первый онлайн-форум для самозанятых, а также организуют для них специальные курсы. Об этом сообщает во вторник официальный портал мэра и правительства столицы.

"В Москве зарегистрировано 479 тыс. самозанятых граждан. Согласно опросу, проведенному "Малым бизнесом Москвы", более 42% этой категории клиентов учреждения считают важной мерой поддержки образовательные программы", - сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводит портал.

Откроет серию мероприятий онлайн-форум "Самозанятые-2021", посвященный продвижению и развитию этой формы предпринимательства. Он состоится 10 февраля, принять участие в нем могут все желающие, предварительно зарегистрировавшись на странице форума.

С 11 февраля, по данным портала, предпринимателей ждет серия онлайн-курсов "Самозанятые - инструкция к применению". Программа состоит из трех вебинаров, слушатели которых узнают о том, как зарегистрироваться в качестве самозанятого, что такое налог на профессиональный доход, как работать с официальным приложением Федеральной налоговой службы России "Мой налог", как готовить документы для компаний-заказчиков и автоматизировать учет.