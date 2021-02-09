Кабмин продлил до 1 октября упрощенный порядок назначения инвалидности

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении временного порядка установления или подтверждения инвалидности до 1 октября 2021 года. Об этом во вторник сообщается на сайте кабмина.

Отдельным постановлением внесены изменения в этот упрощенный порядок. Так, граждане, оформляющие инвалидность впервые, смогут избежать дополнительных обследований.

"Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения", - говорится в пояснительной записке к документу.

В апреле 2020 года Мишустин подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до 1 октября 2020 года. Позже Минтруд РФ сообщил, что был подготовлен проект постановления, согласно которому такой порядок будет действовать до 1 марта 2021 года.

19 января Минтруд подготовил проект постановления о продлении временного порядка признания лица инвалидом и временного порядка установления степени утраты профессиональной трудоспособности до 1 октября 2021 года.