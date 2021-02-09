Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,96

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник опустился с 0,97 до 0,96. В Москве этот показатель снизился за сутки с 1,08 до 1,02, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

В двух из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится выше единицы. Помимо Москвы, это Подмосковье, где он также составил 1,02. В Воронежской области показатель равен 1, в остальных ниже этой отметки.

В Нижегородской и Иркутской областях он составил 0,99, в Ростовской - 0,98, в Архангельской - 0,97, в Свердловской - 0,92. В Красноярском крае показатель обновил минимум с начала августа, опустившись до 0,89, а в Санкт-Петербурге снизился до 0,79.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.