Google выпустил дудл в честь дня рождения Бориса Пастернака

Google разместил на стартовой странице поисковика дудл, посвященный 131-му дню рождения писателя, поэта и прозаика Бориса Пастернака.

"Создавая праздничный дудл, художник вдохновился одним из самых атмосферных стихотворений Бориса Пастернака "Февраль. Достать чернил и плакать…", — говорится в среду в пресс-релизе компании.

С ранних лет Борис Леонидович Пастернак жил в творческой среде - в доме отца-художника Леонида Пастернак и матери-пианистки Розалии Кауфман бывали Исаак Левитан, Лев Толстой, Сергей Рахманинов, Василий Поленов и другие.

В молодости Пастернак не мог сделать выбор между музыкой и философией. В 1912 году он провел летние каникулы в Маргбурге, где брал уроки у философа Германа Когена, а затем в Венеции. Вернувшись в Россию, он стал писать. В 1913 году в сборнике группы поэтов "Лирика" было опубликовано первое стихотворение Пастернака, в конце этого же года он выпустил собственную книгу стихотворений "Близнец в тучах". В 1922 году вышла книга стихов "Сестра моя — жизнь".

В начале 1920-х годов Борис Пастернак познакомился с Маяковским и стал вхож в литературное объединение "ЛЕФ". Тогда же он познакомился с Мариной Цветаевой.

Пстернак — автор таких стихотворений, как "Во всем мне хочется дойти до сути", "Зимняя ночь" и "Монолог Гамлета". У поэта была способность метафорично описывать окружающий мир и уделять внимание деталям. В центре поэзии Пастернака — темы места человека в истории и взаимоотношений, творчества и судьбы поэта.

За роман "Доктор Живаго" Пастернак был удостоен Нобелевской премии.