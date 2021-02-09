В Бурятии сняли ограничения по посещению читальных залов библиотек и музеев

УЛАН-УДЭ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Бурятии сняли введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения по посещению музеев и читальных залов библиотек. Об этом говорится в указе главы Бурятии Алексея Цыденова, размещенном на сайте республиканского правительства.

"Возобновить деятельность библиотек с наполняемостью читального зала в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности. Возобновить деятельность музеев, организацию групповых экскурсий с количеством не более 15 человек, с одновременным присутствием в одном выставочном зале не более 50 человек", - говорится в документе.

В республике возобновляется предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. При этом должны соблюдаться требования санитарно-противоэпидемических мер.

Продолжают действовать другие ограничительные меры: под запретом крупные массовые мероприятия, работа ночных клубов, кафе и рестораны работают до 23:00 по местному времени, действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Ежедневно в Бурятии регистрируют около 110 новых случаев инфицирования. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса, развернули 35 пунктов вакцинации. Сделали прививку от COVID-19 более 15 тыс. жителей Бурятии.