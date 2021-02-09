Госдума может ввести запрет на приравнивание действий СССР и нацистской Германии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассчитывает, что нижняя палата парламента до конца весенней сессии сможет рассмотреть и принять закон о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

"Он у нас в первом приближении готов, первая редакция готова <...> Надеюсь, что в течение весенней сессии сможем его принять", - сказала она на пресс-конференции во вторник.

Ямпольская, выступающая соавтором законопроекта, поднимала вопрос о необходимости усиления законодательных мер, запрещающих отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии, на октябрьском заседании президентского Совета по культуре и искусству. Глава государства Владимир Путин согласился с предложением, отметив, что такой запрет нужно ввести, но сделать это аккуратно, разработать "механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом". В феврале был опубликован перечень президентских поручений по итогам заседания Совета, куда вошла рекомендация Госдуме при участии оргкомитета "Победа" подготовить такой законопроект к рассмотрению в весеннюю сессию Госдумы.

"Я очень надеюсь, что в течение весенней сессии, как и поручил президент, мы доработаем, соберем все мнения, сделаем так, чтобы этот законопроект ни в коем случае не пресекал свободу исторической дискуссии - речь не идет ни в коей мере о цензуре", - добавила Ямпольская.

Как уточняла ранее глава комитета, законопроектом предлагается закрепить в законе "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне" норму о запрете "публичных высказываний или публикаций, в которых содержится приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран "оси".