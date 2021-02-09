Госдума может на следующей неделе обсудить запрет демонстрации изображений нацистов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Госдума может уже на следующей неделе рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников, сообщила соавтор инициативы, глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

"Уже прямо на выходе: на следующей неделе должно стоять на первое чтение", - сказала она на пресс-конференции во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2020 года группой депутатов во главе с Ямпольской и председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Документом предлагается установить запрет на "публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Исключение предлагается сделать лишь для случаев, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Поправки предложены в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности".

Ранее Ямпольская поясняла, что о подготовке такой инициативы ее заставил задуматься инцидент с продажей блузок с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников в одном из московских магазинов. Депутат сказала, что "в отличие от нацистской символики (к которой портреты не относятся) использование и публичная демонстрация изображений военных преступников законом сегодня не регламентируются". Она уточняла, что инициатива направлена на запрет любой публичной демонстрации изображений военных преступников, а не только их использования в качестве принта на одежде.