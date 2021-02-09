Каждый третий житель Ямала получил бесплатный набор лекарств от ОРВИ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Каждый третий житель Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получил бесплатный набор лекарств от ОРВИ. Всего такие наборы получили 150 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

Летом прошлого года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение о выдаче бесплатных наборов лекарств местным жителями с симптомами ОРВИ. Первая крупная партия поступила в Новый Уренгой, где эпидемическая обстановка тогда была наиболее напряженной.

"На Ямале пациентам с симптомами ОРВИ выдано 150 тысяч лекарственных наборов. Их развоз и раздача пациентам продолжается. В среднем каждый третий житель округа получил набор с бесплатными лекарствами", - говорится в сообщении.

Всего в регионе сформировано шесть видов наборов: два для взрослых и четыре для детей (до семи лет и от семи до 18 лет). В наборы входят противовирусные, жаропонижающие, муколитические, противомикробные, антисептические средства, назальные спреи, витамины. В часть наборов включены антибиотики, уточнили в пресс-службе. При этом лекарства выдаются медицинскими организациями округа по назначению врача.