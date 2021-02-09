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Песков прокомментировал уход Серебренникова из "Гоголь-центра"

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что оценивать талант режиссера - не функция Кремля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Кремль не будет давать оценку таланту режиссера Кирилла Серебренникова, который покинет пост художественного руководителя "Гоголь-центра". Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле не могут давать оценку талантливости того или иного режиссера, это не функция Кремля", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, сожалеют ли власти РФ об уходе Серебренникова из "Гоголь-центра".

Как отметил Песков, "есть работодатель, и есть принятый по найму режиссер". "Если работа режиссера устраивает работодателя, он продолжает работать, если нет - то работодатель не продлевает контракт", - сказал представитель Кремля. Он выразил уверенность, что "талантливый режиссер всегда найдет себе новые контракты", подчеркнув, однако, что "это не вопрос Кремля".

Во вторник Серебренников попрощался с труппой театра "Гоголь-центр", который он возглавлял с 2012 года. Как ранее сообщил ТАСС источник, департамент культуры Москвы не будет продлевать контакт с ним, который истекает 25 февраля.

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Серебренников, Кирилл СеменовичПесков, Дмитрий Сергеевич
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