В ОНК назвали провокацией заявления о воровстве гуманитарной помощи в ЦВСИГ в Сахарове

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Заявления о воровстве гуманитарной помощи в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове, где держат задержанных на митингах, являются провокацией. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

"Вчера в социальных сетях и СМИ была распространена информация о том, что гуманитарная помощь, предназначенная для административно-арестованных граждан, находящихся в спецприемнике ЦВСИГ ГУ МВД России по Москве (деревня Сахарово), была похищена. Данная информация не соответствует действительности. Вся помощь от членов ОНК в ЦВСИГ выдается и будет выдаваться гражданам, отбывающим наказание на территории центра временного содержания. Считаем сообщения и публикации о похищении гуманитарной помощи провокацией", - сказал он.

В свою очередь член ОНК Марина Литвинович отметила, что заявления о краже гуманитарной помощи могли стать следствием путаницы в том, кто и какую помощь отправил.

"С гуманитарной помощью, о которой писала член СПЧ Екатерина Винокурова, все выяснилось. Во-первых, это гуманитарка от московских предпринимателей, на их деньги. Во-вторых, это гуманитарка еще не приезжала в Сахарово, она приедет только сегодня. И третье, в этом заказе нет хлопкового постельного белья, только одноразовое. Винокурова поспешила и подумала, что груз уже прибыл в Сахарово. Но это не так. Ей следовало сначала разобраться, а не обвинять спецприемник в воровстве", - заявила Литвинович.

Ранее в ГУ МВД Москвы ТАСС заявили, что вся гуманитарная помощь, переданная по линии Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) арестованным участникам митингов, поступила для них в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово.

Накануне член СПЧ, журналист Екатерина Винокурова в соцсетях и Telegram-канале написала, что "огромная часть переданной через ОНК гуманитарной помощи исчезла".