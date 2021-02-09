Минтруд предлагает вдвое увеличить объем услуг сурдоперевода для инвалидов по слуху

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило увеличить с 40 до 84 часов в год объем услуг, связанных с сурдопереводом, для людей с инвалидностью по слуху, начиная с 2022 года. Об этом говорится в разработанном министерством проекте постановления правительства, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Вопрос увеличения ежегодно предоставляемых инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) проработан с Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" и Ассоциацией переводчиков жестового языка. <...> Проектом постановления предлагается, начиная с 1 января 2022 года, предусмотреть инвалидам с нарушениями функции слуха до 84 часов сурдоперевода", - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, ежегодно за данными услугами обращается около 25 тыс. человек, норматив по переводу русского жестового языка - 40 часов в год. "Этот норматив в объеме 40 часов услуг для инвалидов по слуху был установлен исходя из практики работы советских предприятий, где работали инвалиды по слуху, и не менялся с момента его утверждения", - следует из документа.

На обеспечение этой меры понадобится дополнительно 709,5 млн рублей ежегодно.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать при участии Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" и представить предложения по увеличению объема услуг, связанных с переводом русского жестового языка (сурдопереводом и тифлосурдопереводом) и предоставляемых инвалиду по слуху в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации". Срок выполнения до 1 марта 2021 года.