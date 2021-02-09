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Пандемия COVID-19

В Британии с помощью протеза пальца изучат передачу COVID-19 с поверхностей

Специалисты проверят гипотезу, согласно которой, заразиться коронавирусом можно через предмет, который держал в руках инфицированный

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Специалисты из лаборатории в Портон-Дауне будут использовать искусственный палец, чтобы определить, как долго коронавирус сохраняется на различных поверхностях. Об этом во вторник сообщила газета Times со ссылкой на исследователей.

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Как подчеркнули эксперты, силиконовый протез будут прикладывать к разным предметам, содержащим коронавирус, чтобы понять, задерживаются ли частицы на поверхностях. По словам профессора лаборатории Тима Аткинса, это исследование представляет большое значение с учетом того, что инфекция может передаваться через непосредственный тесный контакт с человеком и посредством аэрозолей - мелких частиц, возникающих в результате смеси воздуха с капельками воды.

"Если я инфицирован коронавирусом и прикасаюсь, например, к одной из стен, то и вы после того, как коснетесь этой стены, а затем своего лица, можете подхватить болезнь", - заявил Аткинс. Он добавил, что "в связи с этим мы изготовили искусственный палец и начнем исследования в ближайшие недели".

"В настоящее время появляется много сообщений о том, что коронавирус может передаваться от одной поверхности к другой. Однако подобные гипотезы трудно подтвердить экспериментальным путем. Для этого мы попытались создать что-то похожее на человеческий палец", - отметила вирусолог из Портон-Дауна Аманда Фелпс. Она указала, что протез имеет характерные изгибы, а также воспроизводит кожный жир, свойственные настоящему пальцу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Всего в мире коронавирусом заразились около 106,5 млн человек, свыше 2,3 млн умерли.

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