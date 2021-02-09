В Британии с помощью протеза пальца изучат передачу COVID-19 с поверхностей

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Специалисты из лаборатории в Портон-Дауне будут использовать искусственный палец, чтобы определить, как долго коронавирус сохраняется на различных поверхностях. Об этом во вторник сообщила газета Times со ссылкой на исследователей.

Как подчеркнули эксперты, силиконовый протез будут прикладывать к разным предметам, содержащим коронавирус, чтобы понять, задерживаются ли частицы на поверхностях. По словам профессора лаборатории Тима Аткинса, это исследование представляет большое значение с учетом того, что инфекция может передаваться через непосредственный тесный контакт с человеком и посредством аэрозолей - мелких частиц, возникающих в результате смеси воздуха с капельками воды.

"Если я инфицирован коронавирусом и прикасаюсь, например, к одной из стен, то и вы после того, как коснетесь этой стены, а затем своего лица, можете подхватить болезнь", - заявил Аткинс. Он добавил, что "в связи с этим мы изготовили искусственный палец и начнем исследования в ближайшие недели".

"В настоящее время появляется много сообщений о том, что коронавирус может передаваться от одной поверхности к другой. Однако подобные гипотезы трудно подтвердить экспериментальным путем. Для этого мы попытались создать что-то похожее на человеческий палец", - отметила вирусолог из Портон-Дауна Аманда Фелпс. Она указала, что протез имеет характерные изгибы, а также воспроизводит кожный жир, свойственные настоящему пальцу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Всего в мире коронавирусом заразились около 106,5 млн человек, свыше 2,3 млн умерли.