Калининград надеется вернуть бесплатные электронные визы для въезда в регион

ТАСС, 9 февраля. Калининградская область связывает приток иностранных туристов в регион с механизмом бесплатной электронной визы для въезда иностранцев и рассчитывает на решение этого вопроса. Об этом заявил во вторник на встрече с представителями немецкого бизнеса губернатор области Антон Алиханов.

"Сейчас этот механизм после снятия всех ограничений будет доступен на всей территории Российской Федерации. Для Калининграда это была бесплатная виза <...> Мы пока не смогли добиться бесплатности [электронных виз] для Калининграда, но очень надеемся на то, что мы сможем вернуться к этому, и увидим большой приток туристов, особенно молодых", - сказал Алиханов, заметив, что обмен молодежными делегациями в регионе был всегда на высоком уровне, и власти заинтересованы в восстановлении такой активности.

Система бесплатных электронных виз на посещение Калининградской области начала действовать с 1 июля 2019 года, она распространялась на граждан 53 стран, из них 38 - государства Европы, и, по оценкам региональных властей, стала главным фактором роста турпотока в регион в 2019 году. Такие визы можно было оформить также в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 1 января 2021 года такая виза должна была начать действовать на всей территории РФ, но из-за пандемии коронавируса их выдача приостановлена.