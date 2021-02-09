В Алуште на три дня введут график подачи воды из-за засухи

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Алушты протестируют графики подачи питьевой воды населению с 17 по 19 февраля, до 25 февраля вопрос о переходе на почасовой режим подачи воды рассмотрит городская комиссия по ЧС, сообщила во вторник на своей странице в Facebook глава администрации города Галина Огнева.

"На сегодняшний день объем Изобильненского водохранилища [составляет] 2,8 млн кубических метров (полный объем 12 690 млн кубических метров), суточный приток - в среднем 20 тыс. кубометров, расход также 20 тыс. кубометров. Запас воды не растет, активен источник Джур-Джур, часть воды из него берется на город. 17, 18, 19 февраля тестовое введение графика: подача воды с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00", - написала Огнева.

Глава администрации уточнила, что вопрос о переходе на утвержденный график подачи воды с 25 февраля вынесен на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Алушты.

"Уважаемые алуштинцы, прошу вас экономить воду. Набирать емкости, а потом их сливать - это не экономия. После ввода графика, если не будет экономии, придется сокращать время подачи воды", - добавила Огнева.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

В Алуште график планировали ввести после новогодних праздников. 11 января Огнева сообщила, что ограничения введут по согласованию с властями Крыма. 21 января власти Алушты отложили введение графиков, хотя приток в водохранилище не покрывал расход.